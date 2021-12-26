انطلاق مؤتمر الخطاب الإعلامى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالبحيرة.. لايف وصور

البحيرة - ناصر جودة

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الخطاب الإعلامى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالبحيرة وذلك بمجمع دمنهور الثقافى، وشارك فى المؤتمر الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام سابقا الذى قدم محاضرة بعنوان "مبادئ التواصل الإعلامى لمبادرة حياة كريمة"، وكذلك الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الوحدات المحلية و منسقى المبادرة بمراكز المحافظة.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن العمل يسير على مدار الساعة لتطوير الريف المصرى بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة تضم 6 مراكز "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون" لتنفيذ أكثر من 8000 مشروع بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه بإجمالى 42 قرية رئيسية و207 وحدة قروية وأكثر من 3900 تابع.