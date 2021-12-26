انطلاق شعلة الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية بجنوب سيناء.. صور

جنوب سيناء - ياسر عامر

أطلق اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، شعلة الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية من أمام ديوان عام محافظة جنوب سيناء بطور سيناء العاصمة، بحضور محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وأشار الشريف إلى أن هذه الأولمبياد تأتى فى إطار حرص الدولة على تنمية المناطق الحدودية، كما تهدف إلى زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات، بما يضمن تمثيل أبنائها فى العديد من الأنشطة الرياضية التى تنفذها وزارة الشباب واكتشاف المواهب ورعايتها ضمن مشروع وبرنامج وزارة الشباب والرياضة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الشباب أن المرحلة التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية تضم عدد (2700 لاعب) من سن 15 إلى 25 بمشاركة طلاب وطالبات المدارس ومراكز الشباب بالمحافظة، حيث ستقام المنافسات فى العديد من الألعاب الرياضية مثل (تنس الطاولة، كرة اليد، الكاراتيه، المصارعة، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة القدم، الملاحة الرياضية، كرة السرعة).

ولفت إلى أن المرحلة النهائية للأولمبياد لتحديد الفائزين بمدينة أسوان.