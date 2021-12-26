اليوم السابع
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الأحد، 26 ديسمبر 2021 05:26 ص
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اليوم.. السكة الحديد تغلق محطة أسوان بشكل مؤقت حتى الثلاثاء

الأحد، 26 ديسمبر 2021 05:00 ص
اليوم.. السكة الحديد تغلق محطة أسوان بشكل مؤقت حتى الثلاثاء السكة الحديد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تبدأ السكة الحديد اليوم غلق محطة أسوان، حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه سوف يتم غلق محطة أسوان بشكل مؤقت وعدم قيام أو وصول القطارات لها وذلك اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم الأحد الموافق 26/12/2021 حتى مساء الثلاثاء الموافق 28/12/2021 وذلك لما تشهده الهيئة من أعمال التجديد والتطوير بالمحطة.
 
وأوضحت السكة الحديد، أنه يكون نهايات وصول القطارات بالمحطات التالية وهى (كوم امبو- دراو – بلانه – ابوالريش ) ، وتقدمت الهيئة بالاعتذار للركاب وترجو من جمهور الركاب اتخاذ التدابير اللازمة نحو السفر من المحطات المشار إليها سابقا.
 
 

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