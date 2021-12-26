اليوم السابع
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"الوطنية للمقاولات": المرحلة الأولى لتنمية جنوب الوادى تشمل 12 منطقة زراعية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:50 م
"الوطنية للمقاولات": المرحلة الأولى لتنمية جنوب الوادى تشمل 12 منطقة زراعية اللواء كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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استعرض اللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، ما تم تنفيذه المخطط العام لتنمية جنوب الوادى، لافتا إلى أنه يشهد تنفيذ 12 منطقة زراعية، بمعاونة 11 شركة وطنية بالتعاون مع مركز الدراسات والتصميمات في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وتضم المرحلة الأولى استصلاح 100 ألف فدان.
 
وأضاف خلال كملته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في توشكى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال ضمن حفر الترع والتبطين وإطلاق المياه للترع في مشروع تنمية جنوب الوادى في منطقة توشكى بجانب طلمبات المياه وغيرها وكذلك إنشاء شبكات الكهرباء الداخلية "الجهد المتوسط والمنخفض"، فضلا عن الانتهاء من غرف التحكم. 
 
وتابع اللواء كرم سالم: تم تجهيز 881 كيلو متر في طرق الخدمة وتجهيز أجهزة الرى المحورى، وتجهيز الأراضى والمناطق الإدارية للعاملين للمشروع، وتنفيذ 16 قرية ومجمع مخازن ومزارع الأبل.
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

توشكى

مشروع توشكى

مصر

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