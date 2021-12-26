اليوم السابع
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الأحد، 26 ديسمبر 2021 07:49 ص
أكرم القصاص
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"النواب الليبى" يدعو جميع الأطراف إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات

الأحد، 26 ديسمبر 2021 07:00 ص
"النواب الليبى" يدعو جميع الأطراف إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات النواب الليبى
ا ش ا

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استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، السبت، بيان السفارة البريطانية، واعتبرته "تدخلاً غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي".

وبحسب بيان للجنة، مساء السبت: "استغربت اللجنة أن يأتي هذا التصريح في سياق تهنئة سفارة بريطانيا للشعب الليبي بذكرى عيد استقلال البلاد".

وقالت اللجنة في بيانها إن "البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وتسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد".وأكدت اللجنة "حرص مجلس النواب على الوفاء بتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك".

 
وأشارت إلى أن "اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب الليبي ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي".

ودعت اللجنة، في الوقت ذاته "الجميع إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية، في الوقت الذي يسعى مجلس النواب فيه إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي".


مجلس النواب الليبى

الخارجية الليبية

الانتخابات الليبية

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