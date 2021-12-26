الموندو: ملك إسبانيا يفقد3 ملايين مشاهد لرسالته الثامنة عشية عيد الميلاد

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية، إن ملك إسبانيا فيليبى السادس، عانى من خسارة كبيرة فى الجمهور، وفقد 3 ملايين مشاهد لرسالته الثامنة التى تم بثها عشية عيد الميلاد، رغم أن هذه الرسالة تمثل أهمية كبيرة للغاية لدى العائلة الملكية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ففى عام 2014 حقق الملك فيليبى السادس أكبر نسبة مشاهدة لرسالة عشية عيد الميلاد، التى كانت بنسبة 73.4%، وفى عام 2020 الماضى انخفضت إلى 71% وفى رسالة 2021 انخفضت إلى 64.1%.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه تبعا للتقليد، خاطب الملك جميع الإسبان فى رسالته بمناسبة عيد الميلاد، الثامنة منذ إعلانها كانت مدة رسالة الكريسماس، الثامنة منذ إعلانها، حوالى 14 دقيقة وبعد كلمات دون فيليبى، ظهرت على الشاشة سلسلة من الصور لأنشطة العائلة المالكة فى عام 2021.

وقال الملك "أود"، إن أهدى كلماتى الأولى عشية عيد الميلاد هذا العام لأولئك منكم الذين يعيشون فى جزيرة لا بالما والذين يمرون بمثل هذا الوضع المؤلم والصعب منذ ثلاثة أشهر. لقد ترك البركان الكثير منكم بلا مأوى، بلا رزق، وقد ملأنا جميعًا بالحزن.

كما أن الملك فيليبى السادس تحدث عن وباء كورونا، وقال إنه دائما مع كل الحيطة والحذر - الوضع مختلف، لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا فى مكافحة الوباء بفضل اكتشاف اللقاحات وترخيصها، والعدد الكبير من الإسبان الذين تم تطعيمهم، فضلًا عن عملية التطعيم نفسها فى بلدنا، والتى نشعر بالرضا بشكل خاص عنها.

ومع ذلك، فإننا نرى أن الفيروس لا يزال لديه القدرة على إلحاق الضرر بنا من نواح كثيرة. ينتقل مرة أخرى بسرعة كبيرة، وبالتالى، فإن الخطر لم يختف. على العكس تماما. لذلك، يجب أن نستمر فى توخى الحذر وحماية أنفسنا والتصرف بأكبر قدر من المسؤولية الفردية والجماعية. علينا جميعًا أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب التراجع عن هذه الأزمة الصحية التى تسببت فى الكثير من المعاناة؛ والذين نتذكر ضحاياهم بشكل خاص فى هذه التواريخ. ومرة أخرى للعاملين الصحيين - فى هذا الوقت - نشكرهم جزيل الشكر، بكل دعمنا وتشجيعنا.