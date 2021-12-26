المشدد 3 سنوات لمبيض محارة وطالب حازا هيروين وسلاحا ناريا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، ومحمد سراج الدين، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، بمعاقبة مبيض محارة وطالب بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف، لحيازتهما جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية رقم 12749 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة ثان الزقازيق ، بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق ،يفيد بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات ، بقيام كل من " ي . ع . ال " 18 عاما مبيض محارة، و " ي . م . م " 18 عاما طالب والمقيمان بمدينة الزقازيق، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزة الأول كمية لجوهر الهيروين المخدر تزن 46 جرام، وبحوزة الثاني سلاح ناري فرد خرطوش وطلقات لذات العيار ومبلغ مالي ، وبمواحهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ الناري حصيلته والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة،تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط ، والعرض على النيابة العامة أحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.