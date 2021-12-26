المجموعة المالية هيرميس توقع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

تقرير خاص

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – أول بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – أنها أبرمت اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» (MNHD) وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون جنيه.

وقام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي للصفقة التي ستتضمن مجموعة من إصدارات التوريق في صورة صفقات تابعة، بينما تقوم شركة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة والشركة الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم، بدور الطرف المقرض.



ماجد ماجد العيوطي

وفي هذا السياق أكد ماجد العيوطي العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، على اعتزازه بتوطيد العلاقة وتعزيز الشراكة مع القيادة الجديدة لشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، وهي الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري. وأعرب العيوطي عن سعادته بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الشركة في سوق التطوير العقاري، حيث تمثل هذه الصفقة إحدى الركائز الأساسية في استراتيجيتنا التي تهدف إلى عقد شراكات جذابة بمختلف القطاعات الرئيسية التي تمثل عصب الاقتصاد المصري، والترويج للمنتجات والخدمات التي تقدمها مختلف قطاعات الشركة لشركائنا، ومساعدة الشركات عبر تلبية احتياجاتها للتمويل دائمة النمو.

وتعد «مدينة نصر للإسكان والتعمير» شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة، حيث نجحت في إتمام مجموعة من أبرز المشروعات التنموية، ومن بينها غالبية الإنشاءات في مدينة نصر بالقاهرة الكبرى، والتي تغطي أكثر من 40 مليون متر مربع وتضم أكثر من 3 ملايين نسمة. وتشمل محفظة الأراضي التابعة للشركة مشروع «تاج سيتي»، وهو مشروع تبلغ مساحته 3.5 مليون متر مربع ويقع في مكان رئيسي بالقرب من مطار القاهرة الدولي ومشروع «سراي»، وهو مشروع يقع على مساحة 5.5 مليون متر مربع في موقع استراتيجي على طريق السويس بجوار العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه أشار المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة الجديدة للشركة بهدف التوسع في نطاق العمليات التشغيلية، حيث تواصل مساعيها لتطوير المشروعات السكنية عالية الجودة بمختلف أنحاء الجمهورية. وأكد أن الشراكة الحالية مع «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» سوف تتيح لنا توظيف قدراتنا المالية بصورة أكثر كفاءة في القطاعات التي تتميز بمقومات نمو جذابة، وهو ما يفتح للشركة آفاقًا كبيرة للتوسع والتطوير.

تأسست «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» خلال عام 2020 تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس بهدف دمج نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وهما نشاطين تم إطلاقهما عامي 2015 و2018 على الترتيب. وتقوم الشركة بتقديم خدماتها التمويلية للشركات بمختلف أحجامها بهدف تنمية وتطوير مشروعاتهم التجارية. وتأتي هذه الصفقة مع شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» في أعقاب اتفاقية البيع وإعادة التأجير التي وقعتها مع شركة «مصر إيطاليا العقارية» في أكتوبر 2021، بقيمة 750 مليون جنيه مصري بهدف إعادة تمويل مشروعها الرائد «مول جاردن 8» التجاري.



طلال العياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية

ومن ناحية أخرى أعرب طلال العياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، عن اعتزازه بإتمام أولى صفقاتنا مع شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، التي تحمل سجلًا حافلًا بالإنجازات بدأ في ستينيات القرن الماضي و مستمرة حتى الآن في تعزيز ذلك النمو بقطاع التطوير العقاري في السوق المصري. وأضاف أن هذه الصفقة ساهمت في تعزيز استراتيجيتنا التي تهدف إلى تقديم مختلف الخدمات لعملائنا تحت مظلة واحدة في المجموعة المالية هيرميس القابضة، مؤكدًا أن إتاحة فرص التمويل لشركات التطوير العقاري يخلق آفاقًا تجارية للعديد من القطاعات الداعمة ضمن سلسلة الإمداد والتوريد بقطاع التطوير العقاري، وبالتالي دعم خطة الحكومة لزيادة فرص الإسكان وتوفير حياة كريمة لهذا العدد المتزايد من السكان في مصر.

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح بنك الشامل في مصر والمؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قامت المجموعة بالاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) خلال عام 2021، وهي بمثابة خطوة تساهم في التحول إلى أكبر بنك شامل في مصر.