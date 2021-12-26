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المتهم بالتنقيب عن الذهب يعترف: عثرت على 154 قطعة ومادة الزئبق

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:29 م
المتهم بالتنقيب عن الذهب يعترف: عثرت على 154 قطعة ومادة الزئبق جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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اعترف لص بالتنقيب العشوائي عن الذهب والآثار في أسوان، حيث نجح في استخراج 154 قطعة ذهبية مختلفة وزنت حوالى 50 كيلو جرام – 3 إسطوانات تحوى بداخلها على مادة الزئبق وزنت حوالى 100 كيلو جرام – مبلغ مالى".
 
وتمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان من ضبط (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دراو) حال قيادته (سيارة"نقل") ، وبحوزته (154 قطعة ذهبية مختلفة وزنت حوالى 50 كيلو جرام – 3 إسطوانات تحوى بداخلها على مادة الزئبق وزنت حوالى 100 كيلو جرام – مبلغ مالى) ، وبمواجهته أقر بقيامه بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب بدون تصريح، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح.

جريمة التنقيب عن الاثار

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