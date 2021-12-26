اليوم السابع
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الكويت تعلن أسماء أعضاء حكومتها الجدد هذا الأسبوع

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:56 م
الكويت تعلن أسماء أعضاء حكومتها الجدد هذا الأسبوع رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد
إيمان حنا

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يستعد رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد، لرفع أسماء حكومته الجديدة إلى القيادة السياسية الأسبوع الجارى، تمهيدًا لحضور جلسة 4 يناير.وفق "القبس" الكويتية.

وأوضح مصدر، وفق القبس، أن الوزارات التى سيشملها التعديل هي: «الداخلية»، «المالية»، «التجارة»، «الكهرباء»، «العدل»، «التعليم العالي»، «الإسكان»، و«البلدية».

وكانت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد قد تقدمت باستقالتها، أعقبها تفويض أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، لولى عهده مشعل الأحمد الصباح بممارسة بعض اختصاصاته مؤقتا، ثم تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة وفيما يترقب الشارع الكويتى الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة، ويعلق الآمال عليها لتحقيق طموحاته، تنتظر تلك الحكومة المرتقبة تحديات وملفات عالقة.

يأتى فى مقدمة تلك التحديات مكافحة الفساد الفساد المالى والادارى، ومعاقبة المتسببين فيها، فضلا عن وقف التعديات على المال العام، ووقف التعديات على المال العام، ومحاسبة المقصرين، فضلًا عن مواجهة الضغوط النيابية والعمل على تخفيف الاحتقان فى الساحة السياسية.

ومن جهة ثانية، تنتظر الدولة مشاريع ضخمة لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى توفير فرص العمل ووضع حلول لضعف المخرجات الأكاديمية بصورة أفضل من الأعوام السابقة، وتقدمت دول كثيرة فى هذا المجال، إلا أن الوضع الاقتصادى والاستثمارى أصبح يحتاج كثيرا من التعديلات.


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حكومة الكويت

اخبار الكويت

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