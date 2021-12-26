الكشف على 906 مرضى بقافلة طبية علاجية لأهالى قرية أم الرزق بالدقهلية

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بعمل قافلة علاجية مجانية لقرية أم الرزق مركز شربين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 906 مرضى خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة (2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).

وتم التوقيع على 211 مريضا بعيادة الباطنة، وتوقيع الكشف على 291 مريضا بعيادة الأطفال، وبعيادة العظام تم توقيع الكشف على 131 مريضا، وبعيادة الأسنان تم التوقيع على 44 مريضا، وبعيادة الجلدية تم الكشف على 124 مريضا، وبعيادة الجراحة تم الكشف على 41 مريضا، وبعيادة النسا وتنظيم أسرة تم الكشف على 64 مريضة كما تم إجراء عدد 161 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 57 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى.

وأقيم على هامش القافلة عدد 30 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 90 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 6 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 1 قرار نفقه دولة. وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى. جاء ذلك وبناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ، و استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة وبناء على تعليمات وزارة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.