الكشف على 1324 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية نفذتها الصحة بقرية الناصرية

دمياط معتز الشربينى

نفذت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية الناصرية بمركز فارسكور، استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت، وذلك استكمالًا لسلسلة القوافل الطبية التى تنفذها المديرية مطلع ونهاية كل أسبوع.

وفى هذا السياق، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة متخصصة للأشعة واخرى السونار، إلى جانب تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن القافلة المُنفذة بدقهلة تم خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1324 مواطنا، تم تحويل 26 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالة، هذا إلى جانب إجراء 426 تحليل معملى، كما تم إجراء الأشعة لعدد 24 حالة والكشف بالسونار على 45 حالة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة والسكان.