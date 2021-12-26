الكرملين: تمدد الناتو إلى أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا "حياة أو موت"

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن توسع حلف شمال الأطلسي "ناتو" ليشمل أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، يعتبر مسألة حياة أو موت لروسيا.



وأضاف بيسكوف - في حوار مع قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد أن الصراع في شرق أوكرانيا لا يجب حله عسكريا، لأنه سيثير قضية الدولة الأوكرانية، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من جاء بفكرة الضمانات الأمنية التي تم عرضها مؤخرا على الغرب، وهو صاحب المبادرة والقادر على تحليل شامل للموقف.



وأشار إلى أن الرئيسين الروسي والأمريكي أصبحا على علاقة جيدة وطرحا أفكارهما بطريقة بناءة، منوها إلى أن موسكو تدرك أن جو بايدن لن يلغي العقوبات ضد موسكو بل فرضها لتستمر، وأن بلاده تفهم جيدا وتدرك أنه سيتعين عليها أن تعيش فترة طويلة مع هذه العقوبات.



وشدد على أن روسيا لن تقف موقف المتفرج إزاء مماطلة الغرب فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، مؤكدا أن المباحثات حولها ستكشف سريعا ما إذا كانت الولايات المتحدة جادة في معالجة المخاوف المشتركة أم تسعى إلى المماطلة إلى ما لا نهاية.. لافتا إلى أنه سيحتفظ بتفاؤل حذر في الوقت الراهن بشأن المشاورات المنتظرة بين الرئيسين.