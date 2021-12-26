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القوى العاملة: تعيين 2329 شاباً منهم 30 من ذوى الهمم والعزيمة بالغربية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:52 م
القوى العاملة: تعيين 2329 شاباً منهم 30 من ذوى الهمم والعزيمة بالغربية وزارة القوى العاملة
كتبت ــ آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 2329 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 30 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"،  من المسجلين  بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5836 شاباً، كما تم توفير 1235 فرصة عمل.
 
وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 2109  تراخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج  11 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 25 بمنشآت القطاع الخاص ، وإصدار ترخيص عمل لأجنبي .
 
 وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال نوفمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 520 منشآت ( دوري - حملات) ، وإعادة التفتيش على 570 منشأة أخرى ، وأسفر عن تحرير 9 محاضر ، وتلقي 5 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث 4 شكاوى منها ، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 103 شكاوى أخرى قدمت ورقياً .
 
وأشار مدير المديرية، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف منحتي مولود بـ  4000 جنيه، ومنحة وفاة والد عامل بمبلغ 2000 جنيه ، ومنحة زواج عامل بإجمالى 3 آلاف جنيه ، وصرف 24 ألف جنيه رعاية صحية لـ 12 عاملاً، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي 635 ألفاً و 500 جنيه لـ 1271 عامل من المسجلين بالمديرية .
 
وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بتدريب 38 متدرباً ومتدربة على مهنة التفصيل والحياكة بمراكز التدريب المهني ووحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة.
 
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 704 منشآت وإعادة التفتيش على 731 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 239 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 639 منشأة لإزالة المخالفات ، وبحث 80 شكوى في نفس المجال ، وعقد 28 ندوة توعية ،  كما تم التفتيش على 704 منشآت أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

القوى العاملة

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الغربية

تعيين الشباب

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