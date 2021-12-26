الفلبين تتسلم أكثر من 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

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تسلمت الفلبين أكثر من 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، اليوم الأحد، أن مليونًا و957 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا التى اشترتها الحكومة الفلبينية، وصلت اليوم للعاصمة مانيلا؛ مما رفع إجمالى عدد اللقاحات التى وصلت للفلبين إلى أكثر من 200 مليون جرعة.



وكانت هيئة الغذاء والدواء الفلبينية قد وافقت الأسبوع الماضي على استخدام لقاح (فايزر - بيونتيك) للأطفال من سن 5 أعوام إلى 11 عاما، حيث تخطط الحكومة الفلبينية توزيع اللقاحات المضادة لكورونا على الأطفال من سن 5 أعوام فأكثر اعتبارًا من أوائل يناير المقبل.

يذكرأن، وصلت ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) طورتها شركتا فايزر وبيونتيك إلى الفلبين.