الفلبين تتسلم أكثر من 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

تسلمت الفلبين أكثر من 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، اليوم الأحد، أن مليونًا و957 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا التى اشترتها الحكومة الفلبينية، وصلت اليوم للعاصمة مانيلا؛ مما رفع إجمالى عدد اللقاحات التى وصلت للفلبين إلى أكثر من 200 مليون جرعة.
وكانت هيئة الغذاء والدواء الفلبينية قد وافقت الأسبوع الماضي على استخدام لقاح (فايزر - بيونتيك) للأطفال من سن 5 أعوام إلى 11 عاما، حيث تخطط الحكومة الفلبينية توزيع اللقاحات المضادة لكورونا على الأطفال من سن 5 أعوام فأكثر اعتبارًا من أوائل يناير المقبل.
يذكرأن، وصلت ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) طورتها شركتا فايزر وبيونتيك إلى الفلبين.
وأفادت وسائل الإعلام الحكومية - حسبما أوردته صحيفة (فلبين ستار) المحلية، بأن أكثر من 1.4 مليون جرعة اشترتها الحكومة من شركة فايزر وصلت إلى الفلبين.
وفي بيان صدر بعد ساعات، قالت فرقة العمل المعنية بمكافحة كورونا "إن البلاد تسلمت أيضا 1.53 مليون جرعة من موديرنا تبرعت بها الحكومة الألمانية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد اللقاحات التي تبرعت بها ألمانيا للفلبين إلى 10 ملايين".
وفي هذا الصدد .. قال جورج ماوي المستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية لدى الفلبين "مع استمرار الوباء، من المهم للغاية البناء على أقوى أداة لدينا وهي التحصين".
وأضاف أن "الفلبين لديها برنامج تحصين جيد للغاية ويعمل بشكل ممتاز .. ونهنيء الفلبين على ذلك ويسعدنا تقديم تبرع آخر من ألمانيا".
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