العثور على بقايا مفجر أمريكى يعود للحرب العالمية الثانية فى إيطاليا

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "ديارو بانوراما" إنه تم العثور هذا الأسبوع على بقايا قاذفة أمريكية أسقطت خلال الحرب العالمية الثانية في جزيرة صقلية بإيطاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات البحث التى تجرتها البنتاجون خلال 6 أسابيع ، اسفرت عن العثور على بقايا "تتفق فقط مع طائرة B-25" .

وقال عالم الآثار كلايف فيلا ، المدير العلمي للبعثة ،إنه بالإضافة إلى بقايا محتملة لطاقم القاذفة ، فإن العثور على هذه القذيفة قد يؤدي إلى تحديد هوية خمسة طيارين، الذين لم يتم العثور على جثثهم، مضيفا "نحن مدينون لعائلات الطيارين بإجابات محددة".

تم نقل الأدلة ، التي تشمل عظام بشرية محتملة وبقايا محتملة للطائرة ، إلى مختبر في الولايات المتحدة لفحصها.

تم إسقاط القاذفة الثقيلة من طراز B-25 Mitchell من أمريكا الشمالية ، مع طاقم مكون من ستة أفراد ، في 10 يوليو 1943. تم تحديد مكان أحد أفراد الطاقم ودفنه في مقبرة المدينة. أعلن الجيش الأمريكي عن الجثة في عام 1944 ، لكن الطيارين الخمسة الآخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وكانت فى سبتمبر الماضى، فككت قوات تابعة للجيش الإيطالى ، قنبلة من الحرب العالمية الثانية ،تزن 500 رطل وبها 120 كجم من المتفجرات فى منطقة مونتيروتوندو بروما، وقامت السلطات بإجلاء ما يقرب من 3 آلاف شخص من أجل حمايتهم، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على قنبلة طائرة أمريكية الصنع يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية من طراز AN-M64 ، وجدت في موقع بناء داخل المنطقة الصناعية التابعة للبلدية.