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الصحة تعلن انتهاء قوائم انتظار الحصول على جرعات لقاح كورونا

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:33 م
الصحة تعلن انتهاء قوائم انتظار الحصول على جرعات لقاح كورونا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب ــ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن انتهاء قوائم انتظار الحصول على لقاحات كورونا للمسجلين على موقع حجز اللقاح التابع للوزارة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن تسجيل البيانات على موقع حجز اللقاح بشكل يسير وسهل من أجل الحصول على اللقاح، من خلال إضافة خانة تسمح للمواطن باختيار المكان المفضل له من أجل الحصول على اللقاح.

وأضافت الوزارة، أنه يمكن أيضا تحديد الموعد المناسب للحصول على اللقاح للشخص الراغب في الحصول على الفاكسين.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الماضية، من أجل تطعيم كل الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح خلال الفترة الحالية بعد التأكد من مأمونية اللقاحات وعدم وجود أي آثار جانبية عند الحصول على اللقاح.


الصحة

لقاح كورونا

قوائم الانتظار

مراكز اللقاحات

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