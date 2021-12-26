اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: إرسال رسائل الحصول على لقاح كورونا فور الانتهاء من التسجيل

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:51 م
الصحة: إرسال رسائل الحصول على لقاح كورونا فور الانتهاء من التسجيل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب ــ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتم إرسال رسائل الحصول على لقاح كورونا فور الانتهاء من التسجيل، في إطار التيسير على المواطنين للحصول على لقاحات كورونا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الرسائل النصية تتضمن موعد ومكان تطعيم لقاح كورونا الذي يحدده الشخص الراغب في الحصول على اللقاح.

وتابع: كل هذه التسهيلات ضمن خطة وزارة الصحة من أجل تطوير عملية التسجيل وتسهيل على المواطنين من أجل الحصول على اللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الماضية، من أجل تطعيم كل الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح خلال الفترة الحالية بعد التأكد من مأمونية اللقاحات وعدم وجود أي آثار جانبية عند الحصول على اللقاح.


الصحة

كورونا

رسائل الحصول علي لقاح كورونا

موقع حجز لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة