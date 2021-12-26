الصحة: إرسال رسائل الحصول على لقاح كورونا فور الانتهاء من التسجيل

كتب ــ وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتم إرسال رسائل الحصول على لقاح كورونا فور الانتهاء من التسجيل، في إطار التيسير على المواطنين للحصول على لقاحات كورونا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الرسائل النصية تتضمن موعد ومكان تطعيم لقاح كورونا الذي يحدده الشخص الراغب في الحصول على اللقاح.

وتابع: كل هذه التسهيلات ضمن خطة وزارة الصحة من أجل تطوير عملية التسجيل وتسهيل على المواطنين من أجل الحصول على اللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الماضية، من أجل تطعيم كل الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح خلال الفترة الحالية بعد التأكد من مأمونية اللقاحات وعدم وجود أي آثار جانبية عند الحصول على اللقاح.