الشيخ أحمد تركى يوضح كيف احتفى الرسول بالنبى عيسى ابن مريم

كتب ـ لؤى على

قال الداعية الأزهرى الشيخ أحمد تركى، إن القرآن تحدث عن السيد المسيح عليه السلام فى 38 آية توصف مولده ومعجزاته وصفاته إلخ، وقال تعالى: {إِذْ قَالَتِ المَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ المَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ المُقَرَّبِينَ. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي المَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ} [آل عمران:45-46]، وقال تعالى: {قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا. وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. ذَلِكَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ} [مريم :30-34].

وتابع تركى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ولقد احتفى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأخيه المسيح عليه السلام بذكر عدد من الأحاديث التى تدل على مكانته ومقامه، فقال صلى الله عليه وسلم : " (أنا دعوة أبي إبراهيم، وبُشرى أخي عيسى) رواه ابن حبان فى صحيحه، ويصف لنا أخاه المسيح، فيقول: “رِبعة (يعنى لا طويل ولا قصير) أحمر كأنما خرج من ديماس”. أيْ حَمّام، وفي ذلك إشارة إلى جماله ونقائه ووضاءته وإشراق وجهه رواه مسلم.

وأضاف تركى: "ومِن شدَّة محبته له، يصفه مرة أخرى، فيقول: “بينما أنا جالس عند الكعبة، فرأيتُ في أجمل ما يرى الرائي؛ رأيتُ رجلاً أدم سبط الشعر يُهادَى بين رجُليْن، وكأنَّ رأسه يقطر ماءً، فقلتُ مَن هذا؟ قالوا: هذا أخوك ابن مريم”. صحيح ابن حبان، ويدافع عن المسيح عليه السلام ويقول : أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة؛ فليس بيني وبينه نبيّ”. صحيح مسلم، ويفتخر بأخيه المسيح، قائلاً: (كيف تهلك أُمّةٌ أنا في أولها وأخي عيسى في آخرها). رواه الحاكم.

وفي مناسباتٍ كثيرة، يُشبِّه (نبيّ الرحمة) بعض أصحابه بالمسيح في عطفه، وشفقته، ورحمته، فمثلاً : يقول لأبى ذر : مثلكَ يا أبا ذر في أصحابي كمثل المسيح بن مريم بين الناس”.

وعلى هذا فالاحتفاء بميلاد السيد المسيح ليس حراماً كما يدّعى أهل الغلو والجفاء! بل هو سلام كما ذكر القرآن "والسلام عليّ يوم ولدت".

والزعم بأن الاحتفاء بميلاد السيد المسيح كفر وفجور. عفونة فى عقول من يدعون ذلك. يلصقونها بالاسلام زوراً لتبرير ميولهم الشخصى !! لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : "أنا أولى الناس بعيسى"، ومن زعم أن الاحتفاء بمولد المسيح حرام جهله مركب!! لأن شريعة الإسلام قائمة على أن الأصل فى الأشياء الإباحة مالم يرد دليل على الحرمة !! ولا دليل على حرمة ذلك.