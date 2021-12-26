"الشورى البحريني" يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية

أ ش أ

أعرب مجلس الشورى البحريني عن إدانته واستنكاره الشديدين، لاعتداءات ميليشيا الحوثي تجاه مدينتي نجران وجازان في المملكة العربية السعودية، والتي أدت إلى وفاة اثنين من المدنيين وإصابة آخرين في مدينة جازان.

وذكر المجلس - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن المحاولات المتكررة للحوثيين للمساس بأمن واستقرار السعودية تعد انتهاكًا متعمدًا للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب الإدانة والاستنكار من المجتمع الدولي، مؤكدا موقف البحرين الثابت والداعم للمملكة وكل ما تتخذه من خطواتٍ للمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأشاد المجلس بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وما تقوم به من جهود مخلصة في مواجهة كافة الاعتداءات، وحرصها على حماية المدنيين والمنشآت.

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني السعودي المقدم محمد الحمادي قد أعلن، الجمعة الماضية، وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين جراء سقوط مقذوف معادٍ أطلقته عناصر مليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان.