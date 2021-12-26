السيطرة على حريق نشب بمكتبة فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق اندلع بمكتبة بشارع الشمس أمام الجمعية الاستهلاكية دائرة قسم ثانى الزقازيق والتهم الحريق طباعتين وشاشتين.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمكتبة بشارع الشمس دائرة قسم ثانى الزقازيق، وتم إخطار الحماية المدنية بالشرقية، ومرفق الإسعاف تحسبا لوقوع مصابين.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين وتم السيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن تلف شاشتين وطباعتين وتبين من التحريات الأولية حدوث الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية،تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة والأدلة الجنائية.