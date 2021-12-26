السلطات اليابانية تحذر من وقوع انهيارات جليدية جراء الطقس القاسى

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حذرت السلطات اليابانية ،اليوم الأحد، من احتمال وقوع انهيارات جليدية جراء الهطول الكثيف للثلوج على المناطق المتاخمة لبحر اليابان.



وذكرت هيئة الأرصاد اليابانية ، حسبما أرودت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) ، أن البلاد تتعرض لكتلة هواء شديدة البرودة وستجلب رياحا قويا وتؤدي لهطول كثيف للثلوج قد يعرقل حركة السير، مطالبة المواطنين بالامتناع عن الخروج غير الضروري.



يشار إلى أن الطقس القاسي عرقل حركة النقل العام في اليابان إذ ألغيت أكثر من مائة رحلة جوية داخلية وعلقت خدمات مترو الأنفاق جزئيا.