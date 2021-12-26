السعودية تعلن تفاصيل حجز تصاريح العمرة لشهر يناير

إيمان حنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة خلال شهر يناير المقبل، من خلال تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة على مدار الشهر، أو لأحد المرافقين لهم. وفق وزارة الحج .

ويعتمد تطبيق "اعتمرنا" على إعلام المعتمرين بالسعة المحجوزة في الحرم المكي، وذلك بالاعتماد على اللونين الأحمر والأخضر، ليشير اللون الأحمر إلى وجود "ازدحام مرتفع" أما اللون الأخضر فيشير إلى "الخفيف" لتعريف المعتمرين بمدى الازدحام داخل الحرم المكي.

وتم إطلاق تطبيق "اعتمرنا" من قبل وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، في 27 سبتمبر 2020، تبعا للإجراءت الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد تم الإذن باستخدامه وتفعيله بدءً من 14 أكتوبر 2020 للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة.

أما عن المعتمرين القادمين من خارج المملكة، استطاعوا إصدار التصاريح الخاصة بالحج والعمرة من خلال استخدام التطبيق، ويتميز التطبيق بأنه سهل الاستخدام، ويعتمد تطبيق "اعتمرنا" مع تطبيق آخر أطلقته المملكة مؤخرا "توكلنا" الذي يعمل من أجل الحفاظ على صحة المعتمر، كما يوفر التطبيق خاصية إمكانية اختيار الوقت واليوم المناسب للمعتمر ليختار من بينها بمنتهى السهولة.