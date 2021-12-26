الرعاية الصحية تعلن إنقاذ حياة أم وجنينها بمستشفى النساء والولادة ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إنقاذ حياة أم وجنينها بواسطة الفريق الطبى بمستشفى النساء والولادة التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، حيث كانت معرضة لاستئصال الرحم والفشل الكلوي.

وأوضحت الهيئة، أنه استقبلت المستشفى سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا فى أول الشهر التاسع من حملها بوجود نزيف، وبعد عمل السونار والأشعة والتحاليل اللازمة، تم تشخيص الحالة بأنها مشيمة عميقة الالتصاق (Placenta Percreta)، أى أن المشيمة اخترقت جدار الرحم وعضلاته وتوغلت لتلتصق بالمثانة، وهذا النوع الذى يعد من أخطر أنواع المشيمة الملتصقة خطورة وأقلها شيوعًا.

وأضافت، أنه على الفور تم تجهيز العمليات بعد التنسيق مع بنك الدم بالمستشفى من توفير الأكياس الدم والبلازما الكافية للعملية، وحجز مكان بالرعاية المركزة بالمستشفى، والتنسيق مع أطباء جراحة المسالك، لافتة إلى أنه بمهارة تم إخراج الجنين بسلام والسيطرة على النزيف بعد ربط الشريان الحرق فى ونقل 7 أكياس دم و5 أكياس بلازما للأم، والحفاظ على الرحم بدون استئصاله.

وتابعت، أنه أثناء إجراء العملية تبين تآكل جزء من المثانة والحالب وجدار الحوض، حيث تم إصلاح المثانة وإعادة زرع الحالب فى المثانة، وخرجت المريضة من العمليات وتم حجزها بالرعاية المركزة بالمستشفى، للتأكد من تحسن الحالة واستعادة الجسم لجميع الوظائف الحيوية، وتم متابعتها لحين اكتمال التئام المثانة والحالب.

واستكملت، أنه خرجت السيدة بصحة جيدة وتمت الجراحة بنجاح بدون استئصال الرحم والحفاظ عليه، والتى تعد من الجراحات التى تتطلب مهارة ودقة عالية، والتى تتم كثيرًا داخل هذا الصرح الطبى "مستشفى النساء والولادة التخصصي"، بالتعاون بين جميع أقسامها ( النساء - العمليات - الرعاية المركزة - الحضانات - الأشعة - المعمل - بنك الدم ).

وأضافت، قام بإجراء العملية نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى معالجة أمراض النساء والتوليد، تضم كلًا من أ.د. ياسر الشهاوى، استشارى أمراض النساء والتوليد وأستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، د. محمد عبد اللطيف، استشارى أمراض النساء والتوليد، د. محمد الصواف، أخصائى أمراض النساء والتوليد، د. أحمد عبد الستار، أخصائى تخدير، د. عزت الحديدى، مدير العمليات واستشارى أمراض النساء والتوليد، د. منار سعد، طبيب مقيم أطفال، وبمشاركة فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الجاهزية العالمية لمستشفى النساء والولادة التخصصى التابعة للهيئة ببورسعيد فى إجراء العمليات الكبرى والمتقدمة المتخصصة، لافتًا إلى أنها تضم أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى معالجة أمراض النساء والتوليد بمهارة عالمية، ومضيفًا أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 52 أسرة داخلى، 19 حضانة للأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى 9 عنايات مركزة وغرفتين عمليات.

تجدر الإشارة، إلى أن بعض الحالات قد تتسبب المشيمة الملتصقة بمضاعفات خطيرة للأم ولجنينها، مثل "حدوث ولادة مبكرة، خضوع المرأة لعملية استئصال كامل للرحم وبالتالى إصابتها بالعقم الدائم، إصابة المرأة بتلف فى الرحم أو فى أحد الأعضاء الداخلية الأخرى فى منطقة البطن، إصابة المرأة بنزيف حاد أثناء أو بعد الولادة عند محاولة فصل المشيمة عن الرحم، وفاة الأم والجنين".