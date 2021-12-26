الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يوجه بإطلاق اسم الدكتور كمال الجنزورى على محور توشكى الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:42 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم الدكتور كمال الجنزورى، على محور توشكى، مؤكدا أن هذا الأمر تأكيد على دور رئيس الوزراء الراحل في مشروع توشكى. جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بتوشكى اليوم. الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى توشكى مشروع توشكى كمال الجنزورى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي: "بنعمل مشروعات زراعية لا تقل عن مشروع السد العالى" الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:33 م الهيئة الهندسية: كل كيلو بالدلتا يسكن بها 1540 شخصا مقارنة بـ96 بباقى الأنحاء الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:28 م الرئيس السيسي يطلب رأى 3 وزراء على الهواء لزراعة 150 ألف فدان فى توشكى الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:25 م الرئيس السيسي: "محتاجين نزرع 150 ألف فدان زيادة فى توشكى السنة الجاية" الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:06 م "الوطنية للمقاولات": المرحلة الأولى لتنمية جنوب الوادى تشمل 12 منطقة زراعية الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:50 م الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "البساط الأخضر" الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:42 م جهاز الخدمة الوطنية عن مشروع توشكي: حلم الأمس تحول إلى واقع ملموس الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:31 م الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "توشكى.. خيرك يا مصر" الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:24 م بدء فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية بتوشكى بحضور الرئيس السيسي الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:11 م بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المشروع القومى "توشكى الخير" الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:10 م الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بتوشكى الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:07 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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