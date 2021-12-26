اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بتوشكى

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:07 م
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بتوشكى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى صعيد مصر، منها المشروع القومى "توشكى الخير".

"توشكى" هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر أحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع جنوب أسوان، ليحيا المشروع مرة أخرى ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4 ملايين فدان.

وبعد هذا الاهتمام الرئاسى، عادت الحياة مرة أخرى للمشروع لاستصلاح واستزراع 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وذلك من خلال تخصيص هذه الأراضى لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5 % إلى 25 % من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية، وتم تحديد عام 2017 كموعد للانتهاء من المشروع.

 


السيسي

الرئيس السيسي

توشكى

توشكى الخير

الصعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة