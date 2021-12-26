اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يشهد افتتاح طريق توشكى شرق العوينات بطول 360 كيلو متر

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:00 م
الرئيس السيسي يشهد افتتاح طريق توشكى شرق العوينات بطول 360 كيلو متر جانب من الافتتاح
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح طريق "توشكى شرق العوينات" بطول 360 كيلو متر. 
 
ويعد مشروع "توشكى" هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر أحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع جنوب أسوان، ليحيا المشروع مرة أخرى ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4 ملايين فدان.
 
وبعد هذا الاهتمام الرئاسى، عادت الحياة مرة أخرى للمشروع الذى دشن فى 9 يناير 1997 لاستصلاح واستزراع 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وذلك من خلال تخصيص هذه الأراضى لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5 % إلى 25 % من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية، وتم تحديد عام 2017 كموعد للانتهاء من المشروع.
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

توشكى

مشروع توشكى

مصر

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: "مشروعاتنا الزراعية تحتاج المزيد من التركيز الإعلامى"

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:45 م

الرئيس السيسي يوجه بإطلاق اسم الدكتور كمال الجنزورى على محور توشكى

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:42 م

الرئيس السيسي: "بنعمل مشروعات زراعية لا تقل عن مشروع السد العالى"

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:33 م

الهيئة الهندسية: كل كيلو بالدلتا يسكن بها 1540 شخصا مقارنة بـ96 بباقى الأنحاء

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:28 م

الرئيس السيسي يطلب رأى 3 وزراء على الهواء لزراعة 150 ألف فدان فى توشكى

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:25 م

الرئيس السيسي: "محتاجين نزرع 150 ألف فدان زيادة فى توشكى السنة الجاية"

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:06 م

"الوطنية للمقاولات": المرحلة الأولى لتنمية جنوب الوادى تشمل 12 منطقة زراعية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:50 م

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "البساط الأخضر"

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:42 م

جهاز الخدمة الوطنية عن مشروع توشكي: حلم الأمس تحول إلى واقع ملموس

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:31 م

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "توشكى.. خيرك يا مصر"

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:24 م

بدء فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية بتوشكى بحضور الرئيس السيسي

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:11 م

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المشروع القومى "توشكى الخير"

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:10 م

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بتوشكى

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:07 م

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى صعيد مصر

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:54 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة