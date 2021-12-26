اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "توشكى.. خيرك يا مصر"

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:24 م
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "توشكى.. خيرك يا مصر" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت احتفالية افتتاح المشروع القومى "توشكى الخير"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "توشكى.. خيرك يا مصر".

ويعد "توشكى" هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر أحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع جنوب أسوان، ليحيا المشروع مرة أخرى ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4 ملايين فدان.

وبعد هذا الاهتمام الرئاسى، عادت الحياة مرة أخرى للمشروع الذى دشن فى 9 يناير 1997 لاستصلاح واستزراع 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وذلك من خلال تخصيص هذه الأراضى لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5 % إلى 25 % من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية، وتم تحديد عام 2017 كموعد للانتهاء من المشروع.

 

 


السيسي

الرئيس السيسي

اخبار الرئيس السيسي

توشكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى صعيد مصر

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:54 ص

مشروعات قومية غيرت خريطة محافظات القناة فى عهد الرئيس السيسى.. "قناة السويس الجديدة" معجزة المصريين التى أبهرت العالم.. محور "30 يونيو" شريان جديد للتنمية والطريق التبادلى الموازى للقناة بـ 5.2 مليار جنيه.. صور

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:00 ص

توشكى الخير.. الرئيس السيسى يعيد الحياة لأكبر مشروع زراعى بالشرق الأوسط.. زراعة 4 ملايين فدان منها 540 ألفا جنوب أسوان.. يزيد الرقعة الزراعية بمصر من 5 لـ25 %.. والزراعة: نضج الفواكه والخضراوات فى أوقات مبكرة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة