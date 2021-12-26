اليوم السابع
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الرئيس السيسي: "مفيش زراعة تانى لنباتات زينة.. شوفوا الموضوع ده"

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:17 م
الرئيس السيسي: "مفيش زراعة تانى لنباتات زينة.. شوفوا الموضوع ده" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العمل في المشروعات الزراعية الجديدة يحتاج المزيد من الجهد، قائلا: "بقول الكلام علشان أقول للناس اللى بتسمع وتتكلم.. الموضوع علشان تتعمل تحتاج إلى جهد ووقت.. ومش ينفع ناخد رأى.. لازم نقول الحقيقة.. كنا المفروض نعمل كده.. المشروع ناجح.. 60 % فيه أرض فيها صلاحية 60 % هل فيه أرض صالحة للزراعة أكثر من توشكى". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة في توشكى: "حتى في مشروع مستقبل مصر "الدلتا الجديدة".. هل الأراضى المتاحة هناك ونقول صالحة للزراعة.. الأرض فى الدلتا منخفضة وسهل المياه توصلها وعليها كمية طمى تراكمت من آلاف السنين.. وبقت صالحة للزراعة". 
 
وتابع الرئيس السيسي: "دى طبيعة أرضنا.. ومش هنقعد نحط أيدينا على خدنا.. ومفيش نقطة مياه أو حتة أرض زراعة.. مفيش زراعة تانى لنباتات زينة.. مفيش زراعة تانى يعنى شوفوا الموضوع ده.. آى نقطة مياه لنباتات موسمية نستخدمها".

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

توشكى

مشروع توشكى

مصر

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