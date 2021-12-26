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الرئيس السيسي: "مصر ما عندهاش وقت.. ومش هنقدر نغامر على الأمن الغذائى"

الأحد، 26 ديسمبر 2021 03:16 م
الرئيس السيسي: "مصر ما عندهاش وقت.. ومش هنقدر نغامر على الأمن الغذائى" الرئيس السيسى
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

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علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمة اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول زراعة واستصلاح 500 ألف فدان، قائلا: "نعزز المنطقة بتاعت سيناء، الترفيق يعنى نوفر شبكة داخلية للأراضى دى.. 90 ألف فدان.. أنا عاوز اربط الكلام ده مع الكلام اللى اتقال في بداية الفيلم الأولانى "ظروف توشكى".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في توشكى: "الموضوع في التنمية والبناء أعمق من أنه يتقال رأى كده.. المطروح هنا 100 مليار جنيه.. الفدان بيتكلف 200 ألف جنيه من أجل الزراعة فقط.. هل ممكن نشكل عبء على المستثمر ونقوله اعمل كده.. هيقولولى اعمل النص مليون اللى انت عاوزهم على 100 سنة مثلا.. مصر معندهاش وقت.. مقدرشى اغامر على الأمن الغائى لمصر".

وتابع الرئيس السيسي: "هتاخد وقت كبير جدا.. فيه جزء لازم الدولة تعمله.. ضخ خلال عامين 100 مليار جنيه في سيناء.. مش توشكى.. دى سيناء.. في النهاية هقدر أقول إلى أنه لأول مرة في تاريخ سيناء "أرض زراعية" زراعة نص مليون فدان... كل 5 فدانين يعيش عليهم أسرة.. يعنى 100 ألف أسرة.. يعنى الحياة لنص مليون إنسان.. بدلا من البيئة دى مش تكون داعمة للاستقرار.. بقول الناس اللى بتتفرج علينا.. انبتهوا أوى لكل كلمة بتققال هنا.. بنتكلم بقالنا سنة مع دراسات في الزراعة والرى والهيئة الهندسية".

 


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