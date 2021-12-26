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الرئيس السيسي: "مشروعاتنا الزراعية تحتاج المزيد من التركيز الإعلامى"

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:45 م
الرئيس السيسي: "مشروعاتنا الزراعية تحتاج المزيد من التركيز الإعلامى" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تنفذ العديد من المشروعات الضخمة في الزراعة، متابعا: "انا بقول كده مش علشان الناس تمدحنا.. عاوز أقول للناس في مصر اطمأنوا.. واطمأنوا مش كلام.. لما بنتكلم عن مشروع الدلتا الجديدة المواسير قطرها 2 متر يعنى الإنسان يقدر يمشى فيها.. في 60 كيلو اتحفروا لنزول المواسير في خلال سنة ونص.. مع تنفيذ المحطة في مشروع الدلتا.. ومشروع تجميع المصارف.. وتنفيذ شبكة رى وكهرباء في 500 ألف فدان.. سواء المشروع ده أو المشروع بتاع سيناء.. كل مشروع من دول ضخم". 
 
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية في توشكى، "المشروعات الضخمة دى مش عارفين نقدمهم كويس.. لما السد العالى اتعمل خد تركيز الناس من خلال الإجراءات المصاحبة للتنفيذ.. لكن المشروعات دى مش اتعمل تصوير إعلامى أو جهد إعلامى لعناصر المشروع والتكلفة المالية للمشروعات الضخمة دى.. لما تقولى 100 مليار لتنفيذ المشروعات الزراعية دى بأسعار الستينات في بداية السد.. تكلفة السد بنتكلم في 500 مليون دولار بسعره وقتها.. لما تكلفة المشروع في الستينات 500 مليون دلار.. طب لو عاوز اعمل سد عالى تانى.. ياخد منى الجهد وتطور المعدات وتطور في العمل الهندسى والمعدات ياخد الوقت اللى اتعمل فيه".
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

توشكى

مشروع توشكى

مصر

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