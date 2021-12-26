اليوم السابع
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الرئيس السيسي: بنعمل المستحيل فى الزراعة.. ومفيش نوم ولا راحة لحد لما نخلص

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:49 م
الرئيس السيسي: بنعمل المستحيل فى الزراعة.. ومفيش نوم ولا راحة لحد لما نخلص الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعى لتوفير المنتجات الزراعية ودعم الزراعة بشكل كبير، قائلا: "أقول كلام صعب.. ده المستحيل.. اللى بنعمله المستحيل.. فى قياس معايير أي حد .. 3 مشاريع ضخمة زى دول الدلتا وسيناء وتوشكى".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في سيناء: "بنتكلم عن مشروع توشكى.. تسلمنى في نوفمبر السنة الجاية الأرض كاملة.. مش بنتكلم نعملهم ازاى والتكلفة كام.. بنقول اعملوهم.. الكلام يتعمل.. يبقى ننام لا.. لا نوم ولا راحة ونفضل نعمل كده في بلدنا لغاية ما نحقق بفضل الله اللى علينا".

 


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الصعيد

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توشكى

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