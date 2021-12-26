اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:52 ص
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد شريف محمد الشريف؛ للتعزية في وفاة أحمد عبد الحليم، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مندوب تعزية

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