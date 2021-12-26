الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد شريف محمد الشريف؛ للتعزية في وفاة أحمد عبد الحليم، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالأحد، 26 ديسمبر 2021 10:52 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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