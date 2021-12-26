الرئيس الأمريكى يٌعرب عن حزنه لوفاة رئيس أساقفة جنوب أفريقيا

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الأحد، إنه حزين بعد علمه بوفاة ديزموند توتو، واعتبر بايدن أن إرث رئيس الأساقفة في جنوب أفريقيا، يتجاوز الحدود "ويتردد عبر العصور".

وفي بيان مشترك لبايدن وزوجته جيل بايدن، أشاد الرئيس "بالشجاعة والوضوح لأحد رموز مناهضة الفصل العنصرى" الذى توفى عن عمر يناهز 90 عاما.

وقال بايدن، إن ديزموند، دعا لخلق عالم أفضل وأكثر حرية ومساواة.

يذكرأن، أعلن "سيريل رامافوزا" رئيس جنوب أفريقيا، وفاة القس الجنوب أفريقي "ديزموند توتو" الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي يعد رمزا للكفاح ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ، وذلك عن عمر ناهز 90 عاما.



وأعرب الرئيس "رامافوزا" في بيان أوردته قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد عن حزنه العميق لوفاة القس "توتو" الذي وصفه بـ "الشخص المهم في تاريخ جنوب أفريقيا".



يذكر أن "ديزموند توتو" ولد في 7 أكتوبر عام 1931 ‏وهو كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق وانتخب كبير اساقفة كيب تاون في جنوب أفريقيا ورئيس للكنيسة مقاطعة جنوب أفريقيا وحصل على جائزة نوبل للسلام في 1984، وجائزة "ألبرت شويزير" الإنسانية وجائزة الحرية عام 1986.