الدولة تواصل تقديم خدماتها للمساجد بكل مناطق شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصلت على أرض شمال سيناء خدمات تقدمها الدولة للمساجد، بمختلف أنحاء المحافظة.

وقال الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية الأوقاف، إنه تم افتتاح 13 مسجدًا بالعريش، وصدق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على زيادة مساحة مسجد بالعريش بنسبة 60%، ليصبح 720 مترا.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد، التي تحتاج إلى إعادة صيانة وتأهيل في مختلف مدن المحافظة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن آخر مسجد تم افتتاحه فى مدينة العريش مسجد نور الإسلام بالعريش، بحضور، اللواء ممدوح ابو زيد، مدير أمن شمال سيناء، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين.

وأضاف، أن المسجد يتكون من صحن ومصلي ودورات مياه وغرفة للأمام، مشيرا إلى أنه تم إحلاله وتجديده بقيمة 8 ملايين جنيه، من خطة وزارة الأوقاف للعام المالي 2020/2021.