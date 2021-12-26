الحكومة الكويتية تدعو المواطنين والمقيمين لتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

كتب محمد جمال

أكدت الحكومة الكويتية أنها تتابع آخر مستجدات متحور كورونا "أوميكرون"، مشددة على المواطنين ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، عقب اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، اليوم الأحد، إن الجهات الحكومية المعنية تتابع آخر مستجدات المتحور الجديد والاستعداد لمواجهة الانتشار السريع له في مختلف دول العالم، مؤكدا على أن الجهات الحكومية المهنية تقف دائما على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

ودعا المزرم، سكان البلاد سواء مواطنين أو مقيمين إلى تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المعتمد لفيروس كورونا، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصة أثناء التواجد في المناسبات الاجتماعية.

وشدد الناطق باسم الحكومة على أهمية استمرار تعاون الجميع في تطبيق الاشتراطات الصحية، لا سيما ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة بما "يجسد العمل بروح الفريق الواحد للمحافظة على استقرار الوضع الصحي في البلاد".

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عقد اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا في قصر بيان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

يذكرأن، أفادت الإدارة العامة للطيران المدنى فى الكويت، بأن المواطنين الذين مضى على تلقيهم اللقاح 9 أشهر، لن يسمح لهم بالسفر إلى خارج الدولة اعتباراً من الثاني من يناير العام المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

ولفتت الإدارة في تغريدة على حسابها في تويتر، أنه لن يتم قبول أي راكب قادم الى دولة الكويت إلا بعد تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول 48 ساعة من تاريخ المسحة، إلى وقت الرحلة".



كما سيطبق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء مسحة "بي سي آر" بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول، تثبت خلو المسافر من الفيروس.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن توسيع شريحة المستفيدين من الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتشمل الفئة العمرية 16 عامًا فما فوق.

قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إن هذه الخطوة تأتى فى إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع، موضحًا أنه تم تخصيص 18 مركزًا إضافيًا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة التعزيزية بإجمالى 36 مركزًا، وفقًا للموعد المحدد مسبقًا عبر الموقع الرسمى للوزارة.

وأشار السند، إلى إمكانية الحصول على التطعيم ضد أمراض الشتاء الموسمية (الإنفلونزا - الالتهاب الرئوى البكتيرى - نيوموموكال) وذلك للفئة العمرية 6 أشهر فما فوق من خلال 58 مركزًا للرعاية الصحية الأولية وعند تلقى الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.