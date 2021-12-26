الحبس سنة لـ7 فتيات و3 رجال أداروا ناديا صحيا للأعمال المنافية للآداب بالعجوزة

كتب محمد إبراهيم

قضت محكمة جنح العجوزة بحبس 7 فتيات و3 رجال سنة، لاتهامهم بتشكيل وإنشاء نادى صحى غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

بداية القضية كانت بعد أن وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الآداب، عن قيام أحد النوادي الصحية غير المرخصة بمنطقة العجوزة، بممارسة الرزيلة واستقطاب راغبي المتعة الحرام من خلال السوشيل ميديا، عن طريق إعلانات تتضمن وجود "ساونا ومساج ومشفى صحى" داخل المكان مقابل 850 لـ 2000 جنيه.

وأسفرت تحريات رجال النشاط الداخلى بالإدارة العامة لمباحث الآداب، عن صحة المعلومات، وأن المكان عبارة عن شبكة دعارة كاملة، تتخذ مسمى نادى صحى ستارا لأعمالها الخارجة عن القانون.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمكن ضباط مباحث الآداب من مداهمة الوكر، وتم ضبط 7 فتيات وشخصين يعملان " بودى جارد" وآخر صاحب النادى الصحى ، وشخص راغب متعة كان في وضع التلبس، كما تم التحفظ على المضبوطات عبارة عن عدد من الهواتف المحمولة التي تحتوى أدلة نشاطهم ومبلغا ماليا متحصلات جريمتهم.

وحرر محضر بالواقعة وأرسلت إلى النيابة العامة والتي انتهت من تحقيقاتها وأمرت بإحالتهم إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح.