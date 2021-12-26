وأوضحت الحكومة الجزائرية - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه تم اعتماد إجراء جديد للدخول والخروج من الأراضى الجزائرية وهو "الجواز الصحى"، والذي سبق وأن تم تحديده كشرط لدخول قاعات الاحتفال والأماكن ذات الأنشطة الرياضية، والأماكن التى تستقبل الجمهور والتظاهرات ذات الطابع الثقافى.


وأشارت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتكثيف عمليات تلقيح الموظفين في الهيئات الحكومية؛ نظرًا لكونها أكثر عرضة أو قد تكون من أكثر الناقلين للعدوى، داعية مواطنيها لإدراك مدى خطورة الوضع الصحي المقلق السائد عبر العالم واحتمال تفاقم حالات الإصابة من جديد، والتي من شأنها أن تعيد الأوضاع الصعبة التي سبق أن شهدتها البلاد خلال الموجة الثالثة لهذا الوباء.