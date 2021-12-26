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التنمية المحلية: توفير 563 ألف فرصة عمل فى الصعيد بدعم المشروعات الصغيرة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:00 ص
التنمية المحلية: توفير 563 ألف فرصة عمل فى الصعيد بدعم المشروعات الصغيرة مبادرة "مشروعك"
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التنمية المحلية، دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة عبر مبادرة "مشروعك" التابعة للوزارة، حيث استفادت محافظات الصعيد بحوالى 10.4 مليار جنيه لتمويل 271 ألف مشروع وفروا حوالى 563 ألف فرصة عمل.
 
وقالت الوزارة فى تقرير لها، حول المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، أنها قامت أيضًا بدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة عبر صندوق التنمية المحلية بحوالى 71 مليون جنيه لتنفيذ 11865 مشروع وفرصة عمل.
 
واستعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أمس خلال افتتاح الرئيس السيسى عدد من المشروعات بالصعيد، بعض النتائج التى حققها البرنامج وفقاً لتقييم البنك الدولى أولها مشروعات البنية التحتية لتحسين جودة حياة المواطنين وبيئة الأعمال وبلغ حوالى 4119 مشروع فى محافظتى قنا وسوهاج وثانياً إصلاحات هيكيلة لتطوير الإدارة المحلية واستفاد من البرنامج حتى الآن حوالى 5.4 مليون مواطن بالمحافظتين حوالى 49 % منهم من السيدات ، ونجح البرنامج فى توفير حوالى 269 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، بالإضافة إلى استفادة 8754 مؤسسة بقطاع الأعمال والقطاع الخاص وستبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 15.2 مليار جنيه .
 
وأشار شعراوى، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظتين تم تنفيذ حوالى 115 مشروع بإجمالى 2.9 مليار جنيه واستفاد منها 2.8 مليون مواطن وتم استكمال 6 محطات معالجة كانت استثمارات متعثرة بقنا وسوهاج ومن بينها مشروع صرف صحى نقادة بقنا ومشروع صرف صحى متكامل فقط ومشروع صرف صحى ماكامل الغريزات بسوهاج ومشروع صرف صحى الهجارسة بسوهاج.
 
 

حياة كريمة

التنمية المحلية

الرئيس السيسى

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الصعيد

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