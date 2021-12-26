التحفظ على 400 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف،اليوم الأحد،400 لتر ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمى محملة فى 2 برميل على متن تروسيكل.

وقاد أشرف حمزاوي نائب رئيس المدينة حملة بشوارع الفشن حيث أوقف سائق تروسيكل بداخله 400 لتر ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي محملة في 2 برميل، الذي فر هارباً ، وبالتنسيق مع مكتب الأغذية بالإدارة الصحية تبين عدم صلاحية الألبان وتم تحرير محضرا بالواقعة وتسليم المضبوطات لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى سياق منفصل تابع حمادة راضي "رئيس مركز الفشن" الإجراءات المنفذة لسرعة حل شكوى بعض المواطنين بقرية الشقر من ضعف الكهرباء بشوارع القرية، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الفنت بصيانة الموصلات الكهربائية واستبدال الكشافات وتم اضاءة شوارع القرية ورفع كفاءة الإنارة العامة وإزالة أسباب الشكوى، كما تم صيانة الكشافات بطريق نجع أبو شراقي والمغاربة ومدخل قرية إقفهص وطريق عزبة تلت/ طلا.

ومن ناحية أخرى تابع راضي الحملة البيطرية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، حيث تم تحصين 285 رأسا، فضلاً عن نشر ثقافة التوعية والوقاية من هذه الأمراض؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.