البحوث الزراعية: إدخال التكنولوجيا الحديثة لتوفير الرى فى المساحات المنزرعة بتوشكى

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور أشرف أبو العزم، مدير محطة البحوث الزراعية بمشروع توشكى ، إنه من خلال تحليل التربة والمياه لأراضي توشكى ثبت صلاحية تربة الأراضي لزارعة المحاصيل الاستراتيجية العامة مثل محصول القمح والذرة والشعير، مضيفا أن تحليل التربة أثبت أيضا نجاح وصلاحية زراعة الذرة لمساحات تصل إلى آلاف الأفدنة، وهو ما سيساهم في سد الفجوة للمحاصيل المستخدمة في الأعلاف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المُذاع عبر الفناة الأولى المصرية تقديم الإعلامى يوسف الحسينى: "الإنتاجية في منطقة توشكى بعد تطبيق التكنولوجيا الحديثة ستصل إلى 22 أردب من القمح للفدان الواحد، وهي تضاهي الإنتاجية في الوادي"، لافتا :"يتم زراعة أصناف النخيل عالية الجودة بمشروع توشكى".

وتابع أنه تم إدخال وسائل تكنولوجيا حديثة في الري والزراعة لتوفير الري في المساحات المنزرعة باستخدام التقنيات الحديثة"، مؤكدا أن الدولة بذلت جهودا كبيرة، وتكاليف ضخمة لخلق طرق ومحاور تساعد على عملية التنمية، فضلا عن مد شبكات الكهرباء.