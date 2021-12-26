الأوقاف تطلق اليوم دورة "مكافحة الفساد" لـ50 إمامًا وواعظة

كتب ـ على عبد الرحمن

تنظم وزارة الأوقاف اليوم الأحد، دورة متخصصة في مجال الحوكمة و مكافحة الفساد للأئمة والواعظات بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة الفساد، وفي ضوء التعاون بين وزارة الأوقاف وهيئة الرقابة الإدارية.

ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام، لـ 50 إمامًا وواعظة، وذلك بمراعاة جميع ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، للأئمة والواعظات، والمشاركين في الدورة هم:

1.أحمد مشحوت محمد حسان

الديوان

2.محمد محمد محمود عبد الحليم

الديوان

3.أحمد محمد عبد العال عبد الحميد

الديوان

4.محمد حسن عبد العظيم حسن

القاهرة

5.رمضان محمد عبد الغفار خاطر

القاهرة

6.أحمد يونس أحمد عبد الغنى

القاهرة

7.السيد محمد عبد القادر

القاهرة

8.محمد طه رمضان رمضان

القاهرة

9.أحمد عبد الهادي علي محمد

الإسماعيلية

10.علي عبد الجليل السيد الشوني

الإسكندرية

11.عبد الفتاح أحمد شعبان عبد الفتاح

الإسكندرية

12.سعيد محمد سعيد يوسف الفقي

الإسكندرية

13.أبو بكر إبراهيم حسين حسين

الإسماعيلية

14.محمد وجدي سعد عبد الله سلامة

الإسماعيلية

15.أيمن محمد محمود أحمد

الإسماعيلية

16.محمد محمد عطية أحمد سليم

الإسماعيلية

17.إسلام محمد خليفة إسماعيل

أسوان

18.أسامة عبد الحفيظ سالم عارف

أسيوط

19.محمود عبد الفتاح حسن محمد

أسيوط

20.محمد فتحي بدوى عارف

أسيوط

21.الشحات محمود علي البحيري

البحيرة

22.بسيوني فوزي قطب القطري

البحيرة

23.عبد الحليم فرج عبد الحليم

البحيرة

24.حجازي أحمد فتح الباب أحمد

بني سويف

25.رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ

بني سويف

26.مصطفى فوزي زكي محمد

بني سويف

27.محمد علي محمد الشاذلي

جنوب سيناء

28.محمد مرعي سيد علي

الجيزة

29.إبراهيم شعبان رجب عبد الله

الجيزة

30.أحمد محمد محمد معوض مزروع

دمياط

31.يوسف نبيل أبو القاسم سابق

دمياط

32.أحمد ممدوح محمد عبد الحميد

دمياط

33.منصور مصطفى منصور خلف الله

سوهاج

34.عبد اللاه حسين سالم عبد اللاه

سوهاج

35.آمال محمود علي البيومي

الجيزة

36.تيسير محمد الفتوح محيسن

المنوفية

37.جيهان يس يوسف محمود عبد الحافظ

الجيزة

38.حنان متولي توفيق يوسف مختار

الإسكندرية

39.دينا محمد حسن جدامي

القاهرة

40.راوية عبد المنعم محمد خليل

الجيزة

41.سحر محمد شوقي محمد المرسي جعيصة

الجيزة

42.صفاء إبراهيم محمد عبد الغني

المنيا

43.عبير أنور محمد خيري الرافعي

القاهرة

44.غادة علي محمد أحمد الإبياري

القاهرة

45.ماجدة حماية الله محمد إبراهيم

الجيزة

46.منال عبد المجيد محمود المسلاوي

الجيزة

47.ميرفت عزت محمد عثمان

القاهرة

48.ميسا جابر عبده وروري

المنوفية

49.نفين حسن أنور أحمد مختار

القاهرة

50.وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم

القاهرة