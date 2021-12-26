اعترافات خادمة البساتين المتهمة بالسرقة تقودها للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين، بإحالة خادمة إلى محكمة الجنح لمحاكتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بأسلوب المغافلة.

وكان تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، باكتشاف سرقة (كمية من المشغولات الذهبية) من الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة (خادمة المجنى عليه - مقيمة بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات داهمت المتهمة قوة وألقت القبض عليها وبمواجهتها بالتحريات أيدتها، واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" .

وبإرشادها ضبطت الشرطة فى مسكنها كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية