ارتفاع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا بنسبة 33٪ أغلبهم من أفغانستان وسوريا

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت هيئة الإحصاء الأوروبية Eurostat، أنه تم تسجيل ما مجموعه 355،955 طلب لجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وهذا يتوافق مع زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفي ألمانيا، ارتفع عدد طلبات اللجوء من يناير إلى نهاية سبتمبر بنسبة 33% إلى 100،240 حالة أي ضعف متوسط الاتحاد الأوروبي.

وكانت ألمانيا مرة أخرى الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء 28.4% من جميع طلبات اللجوء الأولية في الاتحاد الأوروبي تم تقديمها في ألمانيا، في نفس الفترة من العام الماضي كانت 24.3 %.

ومن البلدان الأخرى، التي يقصدها طالبو اللجوء فرنسا بنسبة 20٪ من الطلبات (73،255) وإسبانيا بنسبة 11٪ (39،755) وإيطاليا بنسبة 8% (28،645)، وهذا يعني أن حوالي ثلثي جميع طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تتعلق بالدول الأربع الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

وفقًا للإحصاءات ، يشكل المهاجرون من أفغانستان وسوريا أكبر المجموعات بين طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي - حيث شكلوا معًا ثلث جميع المتقدمين، يليهم المهاجرون من باكستان والعراق.