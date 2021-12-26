إلغاء كرنفال باهيا البرازيلى للعام الثانى بعد وفاة شخصين بالانفلونزا وانتشار كورونا

فاطمة شوقى

أكد حاكم ولاية باهيا البرازيلية، روى كوستا، أنه تم إلغاء الاحتفال بكرنفال باهيا، خاصة مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا والأنفلونزا، بعد وفاة شخصين بسبب الانفلونزا فى الأيام الأخيرة.

وقال كوستا "إنه الآن مع الأنفلونزا زادت حالات الإصابة بالأنفلونزا، والتى أدت بالفعل إلى وفاة شخصين، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا".

وأشارت صحيفة "بولسو" البرازيلية إلى أن كرنفال باهيا يعد مهرجانًا شعبيًا رائعًا ومركزه هو منطقة السلفادور طول الواجهة البحرية.

وأجاز حاكم الولاية إقامة حفلات مع ما يصل إلى 5000 شخص الأسبوع الماضى، وقال أن السبب الرئيسى للعدوى والاستشفاء اليوم هو الأنفلونزا: "يمكن أن تكون هذه الحفلات بالفعل مخاطرة مع 5000 شخص، تخيل كرنفال يضم ثلاثة ملايين ؛ يجب أن نكون حذرين، لا يمكننا إفساد كل الجهود المبذولة.

قبل قرار الحاكم، تم الإعلان عن عدم مشاركة النجوم الكبار فى كرنفال باهيا، مثل دانييلا ميركورى وبيل ماركيز.

من ناحية أخرى، فإن كرنفال ريو دى جانيرو مسموح فقط بالعروض الرسمية فى سامبادروم ويجب تحديده إذا كان هناك احتمال أن يكون فى نسخة 2022 مجموعات الشوارع، والتى تجذب أكثر من 10 ملايين شخص لثلاثة أشخاص.

من ناحية آخرى، برر وزير الصحة البرازيلى، مارسيلو كويروجا، رفض تطبيق لقاح كورونا على الأطفال بالقول أن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب الوباء منخفض ولا يتطلب قرارات طارئة.

وقال كيروجا، رافضًا الضوء الأخضر الذى أعطته الهيئة التنظيمية، وكالة المراقبة الصحية الوطنية للتطعيم بفايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، "إن وفيات الأطفال تقع تمامًا ضمن مستوى لا يعنى قرارات طارئة".

هدد الرئيس جاير بولسونارو بنشر قائمة المديرين العلميين الذين أجازوا تطعيم الأطفال، وهو الموقف الذى تبناه كيروغا، الذى أعلن أنه سيصدر فى 5يناير رأيًا من وزارة الصحة.

تشير بيانات وزارة الصحة إلى وفاة 301 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا بسبب كورونا.

فى المجموع، كان هناك أكثر من 6000 طفل من هذه الفئة العمرية فى المستشفى بسبب متلازمة الجهاز التنفسى الحادة فى الوباء، "على وجه الخصوص، على الوزارة أن تتخذ قراراتها بالأدلة ؛ مع كل الاحترام الواجب لحرية الصحافة، لم يتم اتخاذ أى قرارات بشأن الأشخاص الذين يتحدثون فى التلفزيون، "قال كيروجا، مدافعًا عن الاستشارة العامة التى دعا إليها لتقرير ما إذا كان سيتم شراء جرعات محددة لتطعيم الأطفال.