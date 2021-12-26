اليوم السابع
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الأحد، 26 ديسمبر 2021 03:04 م
أكرم القصاص
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إعلان الحداد 48 ساعة فى بوركينا فاسو بعد مقتل 41 شخصا فى كمين

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:25 م
إعلان الحداد 48 ساعة فى بوركينا فاسو بعد مقتل 41 شخصا فى كمين بوركينا فاسو
أ ش أ

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أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، الحداد الوطني، في البلاد لمدة 48 ساعة (يومين) يبدأ اليوم الأحد بعد مقتل 41 عضوا في ميليشيا مدنية تدعمها الحكومة الأسبوع الماضي جراء هجوم شنه إرهابيون، صحراء شمالي البلاد.


وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، أن الضحايا من عناصر الجيش ومدنيين.


وكانت السلطات البوركينية قد اعلنت أمس السبت أن طابورا من مقاتلين مدنيين من جماعة "متطوعي الدفاع عن الوطن" التي تمولها الحكومة وتتدرب لاحتواء المسلحين، تعرض لكمين الخميس الماضي أثناء اجتياحه منطقة نائية في إقليم "لوروم" الشمالي.


ووقع هذا الهجوم بعد مرور شهر واحد من تعرض مركز للأمن لهجوم أسفر عن مقتل 53 شخصا في أقوى هجوم على قوات الأمن في بوركينا فاسو منذ سنوات.
يذكر أن منطقة شمال بوركينا فاسو المتاخمة لمالي، تعد المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي خلفت أكثر من 1200 قتيل وأكثر من مليون نازح.


بوركينا فاسو

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