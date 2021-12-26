إعدام لحوم فاسدة ضبطت داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بإعدام لحوم فاسدة تم ضبطها داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ووجهت النيابة لمالك الثلاجة تهمة الغش التجارى وترويج سلع فاسدة وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مالك ثلاجة خاصة بحفظ السلع الغذائية، لإدارتها بدون ترخيص، وضبط بحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتوصلت تحريات رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لمنتجات مجهولة المصدر، لطرحها للبيع للمواطنين.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها