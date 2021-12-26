إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الزراعى في البحيرة

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بانحاء الجسم، وهم كل من: جلال محمد عباس، 32 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، عبد الرحمن الشحات المهيش، 20 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، صبحى سعد عبد المجيد، 45 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عرفه فوزى غيث، كدمات متفرقة بالجسم، أحمد محمد عبد الجليل، 20 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد هلال شعبان، 20 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سامى صبحى عبد اللطيف، 30 عاما، اشتباه كسر بالحوض، مسعد عيد ناجى، 42 عاما، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لاحالته للنيابة العامةلمباشرة التحقيقات.