اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الزراعى في البحيرة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:44 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الزراعى في البحيرة تصادم- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمركز أبو حمص بالبحيرة، وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة ابو حمص.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة  بانحاء الجسم، وهم كل من: جلال محمد عباس، 32 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، عبد الرحمن الشحات المهيش، 20 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، صبحى سعد عبد المجيد، 45 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عرفه فوزى غيث، كدمات متفرقة بالجسم، أحمد محمد عبد الجليل، 20 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد هلال شعبان، 20 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سامى صبحى عبد اللطيف، 30 عاما، اشتباه كسر بالحوض، مسعد عيد ناجى، 42 عاما، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية ، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لاحالته للنيابة العامةلمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 


حادث تصادم

مركز ابو حمص

زراعى البحيرة

محافظة البحيرة

حوادث البحيرة

حوادث الطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة