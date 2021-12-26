اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة إخصائية تمريض فى حادث تصادم بالشرقية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:50 ص
إصابة إخصائية تمريض فى حادث تصادم بالشرقية صورة ارشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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أصيبت إخصائية تمريض بمستشفى الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بكدمات وجروح إثر تعرضها لحادث تصادم بمدخل مدينة الصالحية الجديدة، وتم نقلها إلى مستشفى الصالحية.
 
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد إشارة مستشفى الصالحية الجديدة بوصول" إيمان أحمد عبد الجواد" 27 عاما إخصائية تمريض بمستشفي الصالحية الجديدة، مصابة بكدمة بالكتف وجرح بالكتفين.
 
وتبين حدوث حدوث إصابتها نتيجة وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية توك توك وسيارة ملاكى بمدخل الصالحية الجديدة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها.
 

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