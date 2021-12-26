إصابة أب وابنه فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

أصيب أب ونجله بكدمات وجروح إثر تعرضهما لحادث تصادم طريق" بلبيس- الزاومل" بمحافظة الشرقية، وتم نقلها إلى مستشفى الزاومل لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد إشارة مستشفى الزاومل بوصول " إبراهيم محروس إبراهيم" 50 عاما ونجله" عادل" 25 عاما مقيمان أبوزعبل، مصابين بكدمات بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات، وتبين حدوث إصابتهما إثر تصادم سيارة ملاكى بسيارة ربع نقل طريق " بلبيس- الزاومل" وتم تقديم الإسعافات الأولية.

وفى سياق متصل أصيبت" إيمان أحمد عبد الجواد" 27 عاما إخصائية تمريض بمستشفي الصالحية الجديدة، مصابة بكدمة بالكتف وجرح بالكتفين، وتبين حدوث حدوث إصابتها نتيجة وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية توك توك وسيارة ملاكى بمدخل الصالحية الجديدة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها.